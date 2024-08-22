В харківській гімназії відкрили меморіальну дошку загиблому воїну

У Харківській гімназії №42 відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Сергієві Кротченку.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У заході взяли участь голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій, рідні загиблого, однокласники, вчителі, місцеві жителі.

Сергій Кротченко (позивний – Крот) добровольцем став до лав ЗСУ на початку листопада 2022 року. Був гранатометником 2-го механізованого батальйону 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха.

Загинув 22 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району Донецької області.

Агентство Телевидения Новости