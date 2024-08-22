На Харківщині викрито групу осіб: планували махінації на «єВідновленні»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом замаху на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, в Ізюмському районі у період 2023-2024 років правоохоронці виявили факти оформлення документів з фейковими відомостями для подальшого отримання державної компенсації за зруйноване житло внаслідок збройної агресії рф через програму «єВідновлення».

Насправді нерухоме майно не зазнало жодних пошкоджень чи руйнувань з моменту повномасштабного вторгнення ворога.

Крім того, особи навіть не були власниками житла, а мали лише опосередковане відношення до будинків. Завдяки підробленим документам посадовці проводили на них державну реєстрацію права власності на вказані об’єкти нерухомості.

Серед учасників «схем» — мешканці, службові особи територіальних громад та працівники комунальних підприємств територіальних громад Ізюмського району.

Правоохоронці провели понад 25 санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів, а також зберігання документації з підробними відомостями.

Наразі призначено низку будівельних експертиз. Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости