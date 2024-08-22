У Харкові поліція затримала сутенера: місця зустрічей визначали «замовники» послуг

Харківські слідчі повідомили чоловіку про підозру у сутенерстві.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До своєї злочинної діяльності він залучив ще двох осіб – адміністратора та оператора. Зловмисник використовував уразливий стан жінок та втягував їх в зайняття проституцією.

Ціна за «послуги» коливалась від 4000 до 15000 гривень за годину. 20 серпня поліцейські міграційної поліції спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури припинили незаконний «бізнес» зловмисника та провели низку обшуків.

Відомо, що фігурант залучив до своєї злочинної діяльності ще двох осіб, які виконували ролі адміністратора та оператора.

Правоохоронці виявили трьох жінок, які були втягнуті в заняття проституцією. Вартість надання секс-послуг за годину коливалась від 4000 до 15000 гривень. Місця зустрічей визначали «замовники» таких послуг.

В результаті проведення обшуків були вилучені мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, гроші та інші речові докази.

Також під час слідчих оперативних дій поліцейські встановили, що в липні чоловік викрав жінку, на ім’я Анастасія. Потерпілу побили та надалі незаконно утримували в будинку, а потім продали у «трудове рабство».

На даний час слідчі повідомили організатору про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми), ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі 450 000 гривень.

Згідно зі санкцією статті йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости