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Терехов заявив про створення «енергетичного острова» у Харкові: що це означає

Терехов заявив про створення «енергетичного острова» у Харкові: що це означає

Завдяки децентралізації систем тепло-, енерго- та водопостачання в Харкові вдасться створити так званий «енергетичний острів».

Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на мера Ігоря Терехова.

За словами Терехова, це перша реалізація проєкту децентралізації систем життєзабезпечення в Україні. До кінця року в місті необхідно змонтувати 141 установку, щоб нормально пройти опалювальний сезон.

«Ця система залишиться в Харкові назавжди. Вона дасть змогу не залежати місту від низки факторів і сприятиме регулюванню певних тарифів. Зараз міська влада активно працює над тим, щоб харків’яни були забезпечені всіма комунальними послугами, і щоб ми гідно пройшли складну зиму», – наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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