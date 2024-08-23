Жовто-блакитний прапор на Курській землі: подробиці від бійців 113 бригади ТрО

Козацький лук та стріли на синьо-жовтому тлі, розповідає військовослужбовиця Емілія з позивним «Квітка», стали ознакою геральдики прапору сто тринадцятої окремої бригади територіальної оборони України.

Емілія «Квітка», військовослужбовиця 113-ї ОБрТрО ЗСУ

Герб з луком на золотому тлі вважається першим гербом Харкова який попереджав ворогів що на цій славетній землі живуть воїни які не здадуть її на поругу.

Для воїнів бригади під час великої війни прапор став символом звільнення української землі від російських окупантів. Третій рік поспіль, день за днем, український прапор повертається додому, коли звідти вибивають ворога. І тільки воїни та їхні родини знають, яких зусиль це вартує

Віктор «Мартіні», військовослужбовець 113-ї ОБрТрО ЗСУ

Наші воїни бригади щодня виконують бойові завдання для того, щоб стяг нашої держави розвивався на тій території, яку на сьогодні ми втратили і ми все робимо для цього, щоб повернути ці території. Самі знаєте, Курська область надалі, я вважаю, це буде Курська Народна Республіка, де також буде розвиватися наш стяг.

Воїни сто тринадцятої бригади захищали Харківщину з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Під своїм прапором з козацькою символікою бійці бригади брали участь у Слобожанському контрнаступі та дійшли до російського кордону.

Максим «Джокер», військовослужбовець 113-ї ОБрТрО ЗСУ

Наш підрозділ звільняв деякі населені пункти і першими ми заходили в Гетьманівку, Великі Хутори. І місцеві люди нас зустрічали з українськими прапорами, які вони там по своїх схронах ховали. І всі бабусі-дідусі виходили і дійсно зі сльозами на очах, з неймовірними емоціями нас зустрічали. Ми підіймали стяг бригади, батальйону, прапор України… І це неймовірні відчуття.

Нищили окупантів під Бахмутом та Кліщіївкою, розповідають бійці. Зараз тримають оборону на Харківському напрямку. Поки військовослужбовці розповідали про свій бойовий шлях, харківські школярі подякували їм за український прапор над рідним містом і подарували оберіг. Щоб якнайшвидше, з Перемогою, повернулись до своїх родин додому.

Дякую нашим Захисникам! Слава 113-й бригаді! Героям Слава!





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