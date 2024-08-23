Україна знову почне продавати електроенергію за кордон – Укренерго

Україна відновлює продаж електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії» – йдеться у повідомленні.

Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

«Зауважимо, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде», – наголошують енергетики.

Агентство Телевидения Новости