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55 пожеж за добу на Харківщині: дев’ять виникли після обстрілів
За добу на Харківщині зафіксовано 9 пожеж від ворожих обстрілів в Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
Горіли господарчі споруди, трава та чагарники. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 55 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинені ворожими обстрілами.
Загалом зафіксовано 33 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га.