55 пожеж за добу на Харківщині: дев’ять виникли після обстрілів

За добу на Харківщині зафіксовано 9 пожеж від ворожих обстрілів в Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Горіли господарчі споруди, трава та чагарники. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 55 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинені ворожими обстрілами.

Загалом зафіксовано 33 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га.

Агентство Телевидения Новости