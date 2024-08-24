Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 52

55 пожеж за добу на Харківщині: дев’ять виникли після обстрілів

55 пожеж за добу на Харківщині: дев’ять виникли після обстрілів

За добу на Харківщині зафіксовано 9 пожеж від ворожих обстрілів в Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Горіли господарчі споруди, трава та чагарники. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 55 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинені ворожими обстрілами.

Загалом зафіксовано 33 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 