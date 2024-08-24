ЗСУ продовжили просування в районі Суджі на території рф – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтвердили просування українських військ у районі Суджі Курської області рф.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на ISW.

«Українські війська продовжували незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області 23 серпня», – йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Джерела з рф також запевняють, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка, але що в цьому районі, ймовірно, діють мобільні групи українських військ.

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