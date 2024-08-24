Нічні обстріли Харківщини: пожежі та руйнування

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. 22:41 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Нова Козача. Внаслідок обстрілу горів гараж, господарча будівля та 2 мотоцикли.

24 серпня 1:06 Куп’янський р-н, місто Куп’янськ, Внаслідок обстрілу горів дах будинку.

19:20 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ село Одноробівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

19:10 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

16:00 Куп’янський район, Петропавлівська ТГ, село Кучерівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

15:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, перед село Орішанка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 8 Га та трава на площі 4 Га.

13:30 Богодухівський район, Золочівська ТГ, село Одноробівка. Внаслідок артобстрілу (5 ударів) пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі.

12:20 Куп’янський р-н, с. Куп янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено будинок. Загинули 2 чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років.

10:45 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років. Обстріл відбувся 21 серпня.

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

Агентство Телевидения Новости