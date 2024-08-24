На Харківському напрямку ЗСУ відбили сім атак окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 24.08.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких – на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована.

За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.

За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію РЕБ, понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 21 бойову броньовану машину, 42 артилерійських системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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Агентство Телевидения Новости