США готують для України новий пакет допомоги

Міністерство оборони США оголосило деталі нового пакета допомоги США Україні.

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на пресреліз Пентагона.

Зазначається, що цей пакет вартістю 125 мільйонів доларів США включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Зокрема, йдеться про:

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);протитанкові системи Javelin і AT-4;багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);боєприпаси до стрілецької зброї;медичне обладнання;підривне обладнання та боєприпаси;запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

«У той час, як Україна готується святкувати свій День незалежності 24 серпня – через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Кремля – Сполучені Штати й міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії», – йдеться у пресрелізі.

Агентство Телевидения Новости