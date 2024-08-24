Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із російською федерацією.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що метою закону є заборона діяльності в Україні російської православної церкви й релігійних організацій, афілійованих з нею, забороняє пропаганду ідеології «русского міра», зокрема забороняється використання релігійних організацій для просування цієї ідеології.

Таким чином під заборону потрапила УПЦ МП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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