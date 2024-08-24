На Алеї Слави у Харкові створять меморіал

У Харкові розробляють концепцію облаштування меморіалу на Алеї Слави.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українському радіо Харків», міська влада співпрацює з архітекторами, які працюють над проєктом майбутнього меморіалу.

«Нам необхідно зробити все, щоб імена героїв, які загинули, захищаючи рідну землю, ніколи не зникли з мапи Харкова та України. Такого ще не було в нашому місті, це дуже знаковий проєкт. Ми узгоджуємо все з військовими, а також родичами захисників, які там поховані», – повідомив мер.

Агентство Телевидения Новости