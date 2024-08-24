У Харкові в метро на пенсіонерку напав грабіжник: підозрюваного затримали

Поліцейські викрили чоловіка, який в харківському метрополітені пограбував літню жінку. Підозрюваного затримали у місті Ізюм. Йому повідомлено про підозру у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 серпня в переході станції метро «Армійська» невідомий чоловік вирвав у 70-річної мешканки Харкова пакет з грошима. Зловмисник стежив за жінкою від банкомата з моменту зняття нею готівки. Після вчинення злочину він втік та переховувався у місті Ізюм Харківської області.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції викрили у вчиненні злочину неодноразово судимого 39-річного чоловіка.

22 серпня слідчі повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости