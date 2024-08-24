На Харківщині поліція за десять хвилин знайшла зниклого малюка

Поліцейські оперативно розшукали дворічного мешканця міста Мерефа.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Щоб виявити зниклу дитину, правоохоронцям знадобилося 10 хвилин.

24 серпня о 12:55 до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 звернулася матір хлопчика. Жінка повідомила поліцейським, що кілька хвилин тому дитина гралася на подвірʼї, а потім зникла.

Отримавши інформацію, працівники поліції розпочали пошук зниклого.

Протягом 10 хвилин працівники сектору реагування патрульної поліції розшукали хлопчик.

Дитина тихенько гралася на подвір’ї й не відгукувалася на голос матері. Працівники поліції провели з родиною хлопчика профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости