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Надзвичайники Харкова отримали оперативний автомобіль від міста-побратима Альбукерке (США)

Надзвичайники Харкова отримали оперативний автомобіль від міста-побратима Альбукерке (США)

Департамент надзвичайних ситуацій сьогодні, 24 серпня, отримав оперативний автомобіль від міста-побратима Альбукерке (США).

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких подякував за надану допомогу та зазначив, що цей автомобіль оснащений усім необхідним обладнанням для організації робіт з ліквідації наслідків катастроф, руйнувань, масштабних пожеж.

До передачі машина перебувала на службі пожежного Департаменту міста Альбукерке.

Агентство Телевидения Новости

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