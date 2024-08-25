Рятувальники ліквідували пожежі після ракетних ударів по Харкову та Чугуєву

Вночі росіяни завдали ракетних ударів по житловому сектору Харкова та області, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Слобідському районі Харкова загорілися житлові будинки загальною площею понад 200 кв. м.

На місці події працювали психологи ДСНС. Попередньо, постраждало восьмеро людей.

У місті Чугуїв ворог також влучив у житловий сектор. Горіло два житлові будинки загальною площею 240 кв. м.

Попередньо постраждало п’ятеро місцевих жителів, з них двоє дітей.

Агентство Телевидения Новости