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Рятувальники ліквідували пожежі після ракетних ударів по Харкову та Чугуєву
Вночі росіяни завдали ракетних ударів по житловому сектору Харкова та області, є постраждалі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У Слобідському районі Харкова загорілися житлові будинки загальною площею понад 200 кв. м.
На місці події працювали психологи ДСНС. Попередньо, постраждало восьмеро людей.
У місті Чугуїв ворог також влучив у житловий сектор. Горіло два житлові будинки загальною площею 240 кв. м.
Попередньо постраждало п’ятеро місцевих жителів, з них двоє дітей.