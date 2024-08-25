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Рятувальники ліквідували пожежі після ракетних ударів по Харкову та Чугуєву

Рятувальники ліквідували пожежі після ракетних ударів по Харкову та Чугуєву

Вночі росіяни завдали ракетних ударів по житловому сектору Харкова та області, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Слобідському районі Харкова загорілися житлові будинки загальною площею понад 200 кв. м.

На місці події працювали психологи ДСНС. Попередньо, постраждало восьмеро людей.

У місті Чугуїв ворог також влучив у житловий сектор. Горіло два житлові будинки загальною площею 240 кв. м.

Попередньо постраждало п’ятеро місцевих жителів, з них двоє дітей.

Агентство Телевидения Новости

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