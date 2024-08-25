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У Київському районі Харкова на одній з вулиць буде припинене газопостачання

У Київському районі Харкова на одній з вулиць буде припинене газопостачання

26 серпня фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Київському районі міста.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з ремонтними роботами тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул. Миколи Манойла буд. 30-А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42-A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51-А, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60-А, 61, 62, 63, 64, 64-А, 65, 66, 67, 69.

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости

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