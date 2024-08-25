У Харкові водій втік з місця ДТП: згодом повернувся п’яний й отримав купу протоколів

24 серпня близько 19:00 харківські патрульні отримали виклик на ДТП на вулиці Миру. На місці поліцейські виявили автомобіль Daewoo, який здійснив зіткнення з іншим авто. Водія був відсутній, проте згодом громадянин повернувся на місце події.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік розповів інспекторам, що перехвилювався та вирішив вжити алкоголь після ДТП. На пропозицію пройти відповідний огляд громадянин погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу «Драгер», результат якого склав 2,14 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму. Також, у водія був відсутній поліс обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости