У Харкові демонтували дві пам’ятки НКВС

У Харкові демонтовано пам’ятну дошку на честь енкаведистів на братській могилі: пам’ятник воїнам 17 стрілецької бригади НКВС розташований на перехресті вулиці Бригади Хартія та бульвару Богдана Хмельницького.

Про це активісти громадської організації повідомили в Телеграм-каналі.

«Будемо ініціювати перепоховання на одне з міських кладовищ. Поховання енкаведистів біля школи це взагалі не ок», – йдеться в повідомленні.

Також у Харкові демонтовано ще одну дошку енкаведисту Танкопію на розі вулиці Каденюка та бульвару Богдана Хмельницького.

«Лишилося демонтувати ще одну і питання з дошками Танкопію у Харкові буде закрите», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости