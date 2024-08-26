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45 нетверезих водіїв затримали у Харкові за вихідні
У Харкові за минулі вихідні патрульні опрацювали 619 викликів та виявили 45 водіїв з ознаками сп’яніння.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
Також за два дні патрульні виявили 10 громадян, які мали при собі наркотичні речовини.
Протягом суботи та неділі харківські патрульні зафіксували 486 адмінправопорушень, з яких 425 – за порушення ПДР.
Також інспектори притягнули до відповідальності 23 пішоходів за порушення ними ПДР.