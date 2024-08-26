У Харкові п’яний водій влаштував ДТП та втік з місця

25 серпня харківські патрульні отримали виклик про ДТП. Поліцейські прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Nissan здійснив зіткнення з іншим авто на Салтівському шосе, після чого поїхав з місця.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, на вулиці 7-ї Гвардійської Армії, поліцейські помітили схоже авто, у якого були характерні пошкодження. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости