У Харкові затримали агента рф, який намагався передати ворогу координати позиції Patriot

Служба безпеки зірвала спробу рф отримати актуальні дані про оборону Харкова. Під час спецоперації у Харкові затримано інформатора фсб, який шпигував за українськими військами.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Насамперед агент рі намагався виявити і передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір прифронтового міста. Також фігурант «полював» на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти планували здійснити по них повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

За даними слідства, затриманим інформатором рф виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини. Для виконання ворожого завдання фігурант об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано фіксував місця дислокацій українських захисників.

Після розвідувальних вилазок він позначав потенційні цілі на гугл-картах, робив їх детальний опис та месенджером пересилав своєму російському куратору.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого інформатора і затримала його.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Агентство Телевидения Новости