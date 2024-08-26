Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:45
Просмотров: 109

Шість захисників з Харківщини повернулись додому

Шість захисників з Харківщини повернулись додому

За оновленою інформацією, під час обміну військовополоненими, було звільнено 6 захисників із Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

На Харківщину повернулися троє бійців із Лозівського району, двоє зі Зміївської громади та один житель селища Ківшарівка.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності Україна та росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 