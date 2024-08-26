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Шість захисників з Харківщини повернулись додому
За оновленою інформацією, під час обміну військовополоненими, було звільнено 6 захисників із Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
На Харківщину повернулися троє бійців із Лозівського району, двоє зі Зміївської громади та один житель селища Ківшарівка.
Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності Україна та росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників.