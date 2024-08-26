Шість захисників з Харківщини повернулись додому

За оновленою інформацією, під час обміну військовополоненими, було звільнено 6 захисників із Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

На Харківщину повернулися троє бійців із Лозівського району, двоє зі Зміївської громади та один житель селища Ківшарівка.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності Україна та росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників.

Агентство Телевидения Новости