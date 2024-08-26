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Комунальники у Харкові за вихідні усунули 22 аварії на водоводах

Комунальники у Харкові за вихідні усунули 22 аварії на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» за минулі вихідні ліквідували 22 аварійні ситуації.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, в Новобаварському районі ремонтники напередодні усунули пошкодження в пров. Колодязному, на вулицях Власенка та Григорівській.

«Найбільш серйозна аварія сталася в пров. Колодязному на трубопроводі, що обслуговує багатьох жителів приватного сектору. Тому ремонт вирішили проводити без відключення водопостачання, після чого територію впорядкували», – розповів начальник районної служби Євген Сальков.

Також за минулі вихідні комунальники привели до ладу 23 оглядові колодязі та капітально відремонтували 11 водорозбірних колонок.

Агентство Телевидения Новости

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