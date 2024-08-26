Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким надали звання Герой України.

Він набирає чинності з дня його опублікування, повідомляє Судово-юридична газета.

Надання одноразової адресної допомоги (житла) особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, йдеться в документі.

У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Указ 596/2024 «Про одноразову адресну допомогу особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку» оприлюднено на сайті Офісу Президента.

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