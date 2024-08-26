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Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким надали звання Герой України.

Він набирає чинності з дня його опублікування, повідомляє Судово-юридична газета.

Надання одноразової адресної допомоги (житла) особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, йдеться в документі.

У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Указ 596/2024 «Про одноразову адресну допомогу особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку» оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Агентство Телевидения Новости

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