Виявили жителя Ізюма Харківської області: працював на окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, мешканець Ізюма під час захоплення міста російськими військовими добровільно співпрацював з ворогом.

У липні 2022 року він обійняв посаду «головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та виконання бюджету військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

За «роботу» колаборант отримував заробітну плату в російських рублях.

Також встановлено, що до повномасштабного вторгнення рф фігурант працював головним спеціалістом відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ізюмської РДА, тому для роботи на «нову владу» у нього вже були спеціальні знання та навички.

Після деокупації, він вирішив залишитись непоміченим та знову повернуся на роботу районної адміністрації. Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу, викрили чоловіка та повідомили йому про підозру.

Агентство Телевидения Новости