Ображав співмешканку: у Харкові чоловіка притягнули до відповідальності

Поліцейські притягнули до відповідальності харків’янина, який вчинив домашнє насильство.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Відповідне повідомлення надійшло до чергової частини Харківського районного управління № 3 25 серпня о 15:50. За адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

У квартирі поліцейські виявили 59-річного чоловіка. Кривдник поводився агресивно щодо своєї співмешканки, погрожував фізичною розправою, ображав та лаявся на жінку.

Працівники поліції склали щодо порушника адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства та виписали терміновий заборонний припис.

З чоловіком та жінкою правоохоронці провели профілактичну бесіду. Кривдника попередили, що за систематичне вчинення домашнього насильства передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости