Грабували громадян та викрадали зерно під час окупації Харківщини: СБУ та Нацполіція встановила російських військових

Служба безпеки та Національна поліція зібрали докази причетності російських військовослужбовців до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення окупованих районів Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам правоохоронці з’ясували обставини тяжких злочинів та ідентифікували рашистів разом із їх пособниками.

Мова йде про військовослужбовців сухопутних підрозділів зс рф, які брали участь у захопленні населених пунктів Куп’янського району Харківщини:

Сергія Любченка, командира роти 101 стрілецького полку «лнр»;Андрія Куксу, заступника командира роти 101 стрілецького полку «лнр»;Руслана Ковалинського, командира відділення 101 стрілецького полку «лнр»;Владлена Копінцу, стрілка 101 стрілецького полку «лнр»;Віталія Боженка, гранатометника 101 стрілецького полку «лнр».

Під час тимчасової окупації сіл Петро-Іванівка, Фіголівка та Колодязне всі п’ятеро фігурантів під керівництвом свого командира – Сергія Любченка, грабували мирне населення.

Злочинці безпідставно вдиралися до маєтків місцевих мешканців та до приватних сільськогосподарських підприємств. Вони погрожували вбивством власникам і відбирали у них автомобілі, енергогенеруюче обладнання, електроніку тощо.

За даними слідства, зловмисники вкрали у місцевих мешканців щонайменше 7 автотранспортних засобів, 2 електропідстанції, інше майно на суму майже 2,2 млн грн.

Окремим видом їхньої злочинної діяльності було викрадення українських зернових та вивезення їх на територію росії.

Для цього ватажок рашистської банди залучив ще двох цивільних осіб – 49-річного Михайла Погодіна, російського фермера з міста Валуйки Бєлгородської області рф, та 47-річного Карена Яврумяна, мешканця окупованого Куп’янського району.

За даними слідства, ці злочинці насильно відібрали в українських фермерів близько 4,5 тис. тонн зерна кукурудзи та майже 6 тис. тонн насіння соняшника на загальну суму понад 115 мільйонів гривень.

Всі ці українські зернові протягом літа 2022 року були незаконно вивезені на територію рф для продажу.

Під час деокупації у вересні 2022 року російські військовослужбовці та їх пособники втекли з українських територій до рф і поки що переховуються від правосуддя.

На підставі зібраних матеріалів усім сімом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для встановлення їхніх місць перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Агентство Телевидения Новости