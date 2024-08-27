У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

У Львові сьогодні відкрили меморіальну таблицю мовознавиці Ірині Фаріон. Її розмістили на фасаді будинку, у якому вона проживала.

Як пише УНІАН, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«Сьогодні минає рівно 40 днів з дня вбивства політичної й громадської діячки Ірини Фаріон. Відтак символічно, що саме в цей день на фасаді будинку, де проживала пані Ірина, відкрили меморіальну таблицю мовознавиці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрили таблицю на вулиці Масарика, 3, де проживала Фаріон, і саме поруч з цим будинком її було вбито.

Агентство Телевидения Новости