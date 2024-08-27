Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:18
Просмотров: 80

У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

У Львові сьогодні відкрили меморіальну таблицю мовознавиці Ірині Фаріон. Її розмістили на фасаді будинку, у якому вона проживала.

Як пише УНІАН, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«Сьогодні минає рівно 40 днів з дня вбивства політичної й громадської діячки Ірини Фаріон. Відтак символічно, що саме в цей день на фасаді будинку, де проживала пані Ірина, відкрили меморіальну таблицю мовознавиці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрили таблицю на вулиці Масарика, 3, де проживала Фаріон, і саме поруч з цим будинком її було вбито.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 