На Харківщині у Чугуєві підліток пошкодив дитячий майданчик: батьків притягнули відповідальності

Підліток на одному з місцевих дитячих майданчиків у місті Чугуїв пошкодив дерев’яні інсталяції та спортивне обладнання.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подія сталася 22 серпня. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили, що до пошкодження дитячого майданчика причетний 13-річний місцевий хлопець, який того дня перебував у парку відпочинку разом зі своїми друзями.

Щодо батьків порушника ювенальні поліцейські Чугуївського районного управління поліції склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці направлять протокол до суду на розгляд та прийняття рішення.

З 12-річним хлопцем, 14-річною дівчиною, які перебували разом з порушником, та їх батьками провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости