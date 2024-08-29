У День пам’яті захисників Зеленський звернувся до українців

29 серпня Україна вшановує пам’ять усіх захисників і захисниць: усіх, хто бився заради української незалежності та віддав своє життя.

Звернення з нагоди Дня пам’яті захисників Україні Володимир Зеленський опублікував в соцмережах.

«У серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський подякував всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним полеглих воїнів.

Агентство Телевидения Новости