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У День пам’яті захисників Зеленський звернувся до українців

У День пам’яті захисників Зеленський звернувся до українців

29 серпня Україна вшановує пам’ять усіх захисників і захисниць: усіх, хто бився заради української незалежності та віддав своє життя.

Звернення з нагоди Дня пам’яті захисників Україні Володимир Зеленський опублікував в соцмережах.

«У серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський подякував всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним полеглих воїнів.

Агентство Телевидения Новости

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