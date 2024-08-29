Додаткова генерація для безперебійного постачання води і тепла при відключеннях: новація від «Харківобленерго»

Харківська область може отримати до 150 МВт додаткової розподіленої генерації. Фахівці АТ «Харківобленерго» наразі підготували технічні умови для приєднання до електромереж 21 об’єкта розподіленої генерації у Харкові та Харківській області. Це газотурбінні та газопоршневі установки загальною потужністю 140-150 МВт.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

За словами в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» В’ячеслава Кравцова, серед заявників на приєднання – в основному КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал». Установки забезпечать безперебійне функціонування опалення та водопостачання під час можливих відключень світла.

«Наразі АТ «Харківобленерго» готове оперативно приєднати об’єкти розподіленої генерації по спрощеній процедурі. Це означає скорочення термінів видачі та погодження технічних умов та зменшення кількості документів для отримання послуги з приєднання», – йдеться в повідомленні.

В обленерго розраховують, що заявлені потужності будуть встановлені та підключені протягом найближчих місяців.

Агентство Телевидения Новости