Зеленський присвоїв звання Героя України снайперу харківської бригади НГУ

Солдат Микита Колісник харківської бригади НГУ «Спартан» був снайпером, захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення рф. 23-річний військовий загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили в Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.

У січні 2023 року разом із побратимами Микита Колісник відправився до міста Бахмут, за яке тривали важкі бої. Під час виконання бойових завдань на Донеччині Микита знищив декілька одиниць техніки та взвод живої сили російських окупантів. 15 січня 2023 року гвардієць вступив у виснажливий бій, у якому ліквідував 11 окупантів та дві БМП. Під час цього бою захисник зазнав смертельного поранення.

За особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента України від 23 серпня 2024 року солдату Микиті Коліснику присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Агентство Телевидения Новости