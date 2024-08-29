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На Харківщині вшанували пам’ять полеглих Захисників та Захисниць України

На Харківщині вшанували пам’ять полеглих Захисників та Захисниць України

Церемонія вшанування відбулася на Алеї Слави у Харкові в День пам’яті загиблих захисників України.

Про це повідомляє ХОВА.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять полеглих захисників України. Їхні мужність, відвага і самопожертва стали символом нашої боротьби за свободу і незалежність. Кожен з них зробив свій внесок у нашу спільну справу, віддавши найцінніше – своє життя. Їхня боротьба за нашу країну надихає нас і нагадує про те, якою дорогою ціною здобувається мир і свобода. Дякуємо за вашу відвагу», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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