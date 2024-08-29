Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:06
Просмотров: 57

У Харкові відкрився спеціальний центр «єВідновлення»

У Харкові відкрився спеціальний центр «єВідновлення»

Спеціальний центр «єВідновлення» для надання кваліфікованої допомоги щодо відновлення пошкодженого та зруйнованого ворожими обстрілами житла громадян відкрили в Харкові.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Його фахівці роз’яснюють, як правильно оформити документи для отримання компенсації від держави, і допомагають розібратися у складних питаннях, пов’язаних з відновленням оселі після обстрілів.

У центрі також можна дізнатися інформацію про порядок виконання відновлювальних робіт.

Центр «єВідновлення» знаходиться за адресою: пл. Конституції, 16, 1-й поверх, кабінет №1 (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45, перерва – з 12:00 до 12:45).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 