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На Харківщині нацгвардійці знищили російський великокалиберний кулемет

На Харківщині нацгвардійці знищили російський великокалиберний кулемет

На Харківському напрямку Слобожанські гвардійці виявили та знищили кулемет «Утес» російських загарбників.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Розрахунком аеророзвідки бригади на Харківському напрямку було виявлено бліндаж російських окупантів, в якому знаходився «Утес» – радянський 12,7-мм великокаліберний кулемет, призначений для боротьби з легкоброньованими цілями та вогневими засобами, для знищення живої сили супротивника та ураження повітряних цілей.

Координати цілі були передані розрахункам ударних fpv-дронів Слобожанських гвардійців. Розрахунок ударних fpv-дронів Strix двома fpv-дронами вдарили по бійниці, в якій знаходився кулемет.

Першим дроном гвардійці знищили та розкрили сітку перед бійницею. Другим дроном знищили великокаліберний кулемет НСВТ 12.7.

Агентство Телевидения Новости

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