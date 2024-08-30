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В Харківському ліцеї відкрили меморіальну дошку загиблому воїну

В Харківському ліцеї відкрили меморіальну дошку загиблому воїну

У Харківському ліцеї №10 відкрили меморіальну дошку полеглому захисникові України Дмитрію Курʼянову.

Про це повідомляє міськрада.

У заході взяли участь голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська, рідні загиблого, друзі, керівники закладів освіти, місцеві жителі.

Дмитрій Кур’янов (позивний – Корвін) з початком російського вторгнення записався добровольцем до 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України.

6 вересня 2022 року при зачищенні підходу до Балаклії разом з групою потрапив на заміновану ділянку і 14 вересня помер від тяжких поранень. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Агентство Телевидения Новости

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