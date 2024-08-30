Залякував місцевих жителів на Харківщині та відібрав автомобіль: слідчі встановили військового рф

Під час тимчасової окупації фігурант заволодів автівкою Renault, яка була на балансі Національного природного парку. «Дворічанський» у Куп’янському районі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Згідно з висновком судової експертизи, установі завдана матеріальна шкода на суму понад півмільйона гривень.

Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетний уродженець міста Макіївка Донецької області, який обіймав так звану посаду «командувача відділення 4-го батальйону 202 стрілецького полку» у незаконно утвореному збройному формуванні терористичної організації «Донецька народна республіка».

30 серпня слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомили 34-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України

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