Пішла з дому та не повернулася: поліція у Харкові розшукує неповнолітню

Харківським районним управлінням поліції № 2 встановлюється місцезнаходження неповнолітньої мешканки Салтівського району Вікторії Олешкевич, 2010 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дівчина 29 серпня близько 17:00 пішла з дому та не повернулась.

Її прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, коротке русяве волосся, блакитні очі.

Ймовірно була одягнена у чорну довгу футболку, темно-сині джинси з дірками на колінах, кеди чорні з білою підошвою або темні босоніжки. На шиї носить багато прикрас.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами, наголошують у поліції.

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