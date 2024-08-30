Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 39

Завершено розслідування діяльності експодатківиці з Харківщини, яка для окупантів збирала данину з населення

Завершено розслідування діяльності експодатківиці з Харківщини, яка для окупантів збирала данину з населення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої працівниці Куп’янської державної податкової інспекції, яка перейшла на бік ворога. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після захоплення Куп’янська, жінка добровільно погодилася працювати на агресорів у незаконному податковому органі. Пройшовши співбесіду, їй доручили адмініструвати поповнення окупаційного бюджету. Для цього збирали данину у місцевого населення, називаючи це податками. Крім того, податківиця агітувала й інших своїх колег з податкової теж працювати на окупаційну владу. Для агітації колег навіть їздила до них додому.

Після звільнення Куп’янська зрадниця втекла разом із окупантами.

Вона обвинувачується  у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 