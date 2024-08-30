Завершено розслідування діяльності експодатківиці з Харківщини, яка для окупантів збирала данину з населення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої працівниці Куп’янської державної податкової інспекції, яка перейшла на бік ворога. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після захоплення Куп’янська, жінка добровільно погодилася працювати на агресорів у незаконному податковому органі. Пройшовши співбесіду, їй доручили адмініструвати поповнення окупаційного бюджету. Для цього збирали данину у місцевого населення, називаючи це податками. Крім того, податківиця агітувала й інших своїх колег з податкової теж працювати на окупаційну владу. Для агітації колег навіть їздила до них додому.

Після звільнення Куп’янська зрадниця втекла разом із окупантами.

Вона обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости