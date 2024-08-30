Обіцяв допомогти зі справкою про непридатність до служби: у Харкові затримали військового

У Харкові за 180 тисяч гривень чоловік обіцяв знайомому вплинути на посадових осіб закладів охорони здоров’я, ВЛК, ТЦК та вирішити питання щодо отримання документів про непридатність до військової служби.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як уточнили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, затриманий є військовослужбовцем.

29-річний підозрюваний запевняв чоловіка, що має особисті зв’язки у державних установах і що рішення посадовими особами буде прийняте лише за умови надання йому грошових коштів загальною сумою 150 000 гривень. Незаконну винагороду зловмисник дозволив виплачувати двома траншами. Після отримання перших 30 тисяч гривень порушник збільшив «вартість» послуг до 180 тисяч.

28 серпня після отримання другого платежу у сумі 150 тисяч гривень зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За санкцією статті затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. На цей час вирішується питання про обрання для вказаної особи міри запобіжного заходу. Водночас встановлюється причетність інших осіб, зокрема військовослужбовців ТЦК та СП, ВЛК.

Агентство Телевидения Новости