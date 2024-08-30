Допомагала окупантам готувати псевдореферендум: СБУ затримала колаборантку з Харківщини

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора. 40-річна жителька міста Куп’янськ Харківської області відповідала за «соцвиплати» від окупантів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Жінка добровільно погодилась на фейкову посаду «виконуючої обов’язки спеціаліста сектору пільгових категорій населення Управління праці та соцполітики» в окупаційній адміністрації Куп’янського району Харківської області.

Перебуваючи на цій посаді до вересня 2022 року, колаборантка агітувала місцевих мешканців отримувати матеріальну допомогу від рф у розмірі 10 тисяч російських рублів. Для цього вона збирала у них особисті документи та передавала їх представникам окупаційної адміністрації.

Отриману інформацію рашисти планували використати для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання окупованих районів Харківщини до країни-агресора.

Після деокупації зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та притягли до передбаченої законом кримінальної відповідальності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости