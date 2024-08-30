На Харківщині енергетики повернули світло прикордонній громаді

Золочівські енергетики вчергове відновили світло після обстрілів. Внаслідок обстрілу 29 серпня без світла залишилися 980 споживачів Золочівської громади, зокрема жителі сіл Калинове, Карасівка, Одноробівка, Цилюрики, Стогнії та Баранівка.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як розповів начальник Золочівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Віталій Олійник, внаслідок бойових дій пошкоджень зазнала повітряна лінія.

«Майже кожного дня доводиться ремонтувати наші мережі, пошматовані уламками та вибухами. Цього разу вдалося оперативно виїхати на місце влучань, виконати огляд лінії, знайти та усунути пошкодження. Всі знеструмлені споживачі наразі заживлені», – повідомив він.

Агентство Телевидения Новости