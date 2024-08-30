Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ

Сьогодні, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Указ №600/2024 опубліковано на сайті Президента України.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів», – сказав Президент.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенанта Анатолій Кривоножко.

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