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У Харкові комунальники відновлюють водопостачання в пошкодженому будинку в Індустріальному районі

У Харкові комунальники відновлюють водопостачання в пошкодженому будинку в Індустріальному районі

Бригади КП «Харківводоканал» оперативно відновлюють водопостачання в пошкодженому будинку на вул. Біблика в Індустріальному районі.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розповів сьогодні, 31 серпня, заступник директора комплексу Олексій Кучеревський, внаслідок обстрілу без води залишилися чотири під’їзди.

«Після перепідключення трубопроводів водопостачання в стислі терміни відновили у трьох під’їздах. Зараз без води залишається один з найбільш пошкоджених під’їздів, мешканців якого евакуювали», – розповів Олексій Кучеревський.

Агентство Телевидения Новости

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