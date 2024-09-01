Правоохоронці показали наслідки ударів по Харкову та передмістю, внаслідок яких загинули двоє людей

31 серпня орієнтовно з 14:40 до 14:50 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по Харкову та передмістю. Двоє людей загинули, 12 постраждали.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу у лісосмузі. Без постраждалих.

У селі Черкаська Лозова внаслідок обстрілу загинули дві 41-річні жінки. Ще одинадцять людей зазнали поранень, серед них 14-річна дівчинка. У селі зруйновано та пошкоджено житлові будинки, авто. Сталась пожежа.

Поблизу села Камʼяна Яруга Чугуївського району внаслідок авіаудару отримала поранення 22-річна жінка.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости