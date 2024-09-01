Після нічних обстрілів частина Харківського району залишилася без світла

Внаслідок нічних обстрілів селища Слатине Харківської області, які сталися близько 2:50 та 3:00 1 вересня, частина Дергачівської громади залишилася без світла.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окупанти завдали ударів по приватному сектору, критичній інфраструктурі та цивільному підприємству. З переломом лівої гомілки госпіталізовано чоловіка 1957 року народження та вагітну жінку 1998 року народження. Ще жінки та один чоловік отримали гострі реакції на стрес.

Наразі понад шість тисяч абонентів Дергачівської громади залишаються без електропостачання (селища Слатине, Прудянка, села Безруки, Нова Козача, Дубівка, Цупівка).

Агентство Телевидения Новости