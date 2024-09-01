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Неповнолітня харків’янка пішла з дому та опинилася в іншій області

Неповнолітня харків’янка пішла з дому та опинилася в іншій області

До поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річної жительки Харкова. На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 2.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Ювенальні поліцейські спільно з оперативниками перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. Додатково було розіслано орієнтування з прикметами зниклої по всім територіальним підрозділам поліції

Поліцейські встановили особу її нової подруги, з якою дівчина незадовго до зникнення познайомилася у соціальних мережах. Також було встановлено, що вона проживає у місті Прилуки Чернігівської області. За наданим описом місцеві поліцейські виявили розшукувану дівчину. Неповнолітню супроводили до Харкова та передали батькам

Працівники ювенальної превенції провели з малолітньою та її родиною профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости

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