Неповнолітня харків’янка пішла з дому та опинилася в іншій області
До поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річної жительки Харкова. На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 2.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Ювенальні поліцейські спільно з оперативниками перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. Додатково було розіслано орієнтування з прикметами зниклої по всім територіальним підрозділам поліції
Поліцейські встановили особу її нової подруги, з якою дівчина незадовго до зникнення познайомилася у соціальних мережах. Також було встановлено, що вона проживає у місті Прилуки Чернігівської області. За наданим описом місцеві поліцейські виявили розшукувану дівчину. Неповнолітню супроводили до Харкова та передали батькам
Працівники ювенальної превенції провели з малолітньою та її родиною профілактичну роботу.